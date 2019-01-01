أشرف حكيمي يبدي إعجابه الشديد بسانشو

أشرف حكيمي يواصل الإشادة بزميله الصاعد في بوروسيا دورتموند سانشو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أشاد النجم المغربي أشرف حكيمي بزميله الصاعد في بوروسيا دورتموند سانشو، حيث أكد أنه من أهم معجبيه بعيدًا عن كونه زميلًا له في الفريق.

وكان حكيمي قد أبدى سعادته من قبل باللعب بجوار سانشو في فريق واحد، حيث أكد أنه يستمتع بمجاورته في الملعب وفي التدريبات أيضًا.

وقال سانشو في حديث آخر إنه يتنبأ بمستقبل باهر للظهير السابق لريال مدريد حكيمي، حيث اعتبره أحد أهم المواهب الصاعدة التي شاهدها مؤخرًا.

نهاية أسبوع مليئة بالأحداث، لكن كيبا قام بثورة غير مسبوقة 🤯والريال مازال مجددًا محط كل الأنظار🧐، أما مبابي، فلم يتوقف عن إبهار العالم ⚡️!#YallaGoal pic.twitter.com/IQUIpnWWn4

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

وفي السياق ذاته، قال أشرف حكيمي في تصريحات تناقلتها صحيفة سبورت بيلد الألمانية إنه يعد أحد كبار معجبي سانشو حول العالم"

وأضاف: "غالبًا ما أتحدث عن سانشو كمشاهد وليس كلاعب زميل، مشاهدته كلاعب رائعة حقًا وهو يمتلك العديد من الإمكانيات التي ستجعله أحد أفضل اللاعبين مستقبلًا"

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يذكر أن سانشو كان قد انضم إلى بوروسيا دورتموند الصيف الماضي تمامًا كما انضم أشرف حكيمي، حيث جاء الأول من مانشستر سيتي والثاني من ريال مدريد.