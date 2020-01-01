خاص | حكيمي يكشف دور زيدان ورونالدو في تطوره وإمكانية عودته لمدريد

حوار خاص مع نجم دورتموند المغربي

كشف أشرف حكيمي، نجم بوروسيا دورتموند، عن بداياته في صفوف ريال مدريد، والدور الذي لعبه مدرب الفريق الحالي زين الدين زيدان في تطوير مستواه، كما علق على إمكانية الاستمرار من عدمه مع العملاق الألماني مستقبلاً.

ويلعب المغربي معاراً من النادي الملكي في صفوف دورتموند، وتنتهي إعارته التي دامت لعامين بحلول نهاية الموسم الجاري، ويدور الحديث أن مدريد سيعمل على إعادته.

وقال حكيمي مع "جول": "كنت في الثامنة عندما تسلم والدي جواب دعوتي للتدريب في ريال مدريد، لم أصدق الأمر في البداية، المنافسة كانت كبيرة وكل يوم يأتي لاعبون جُدد، ولكن تعاملت بهدوء وتمتعت بوقتي، وأخذت الأمر خطوة تلو الأخرى".

وأتبع: "مع نضوجي أدركت أن الكرة هي عشقي، بسببها ضحيت بالكثير، قضيت وقتاً أقل مع أصدقائي ولم أذهب للمدرسة بانتظام، لا أنصح أي شخص بفعل المثل، أشكر ربي أن الأمر نجح معي، عائلتي ساعدتني كثيراً، كانوا يقومون بتوصيلي يومياً للتدريبات".

واستمر المغربي: "أتذكر اليوم الذي أتى المدرب وقال إنني سأتدرب مع الفريق الأول، كنت متوتراً، ولكن أردت التدرب مع الأفضل في العالم، ركزت في كل التفاصيل الدقيقة ولم أرد الإخفاق".

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وأشاد حكيمي بالدور الذي لعبه الثنائي زيدان ورونالدو معه: "تعلمت الكثير من زيدان، له الفضل في كوني اللاعب الذي أنا عليه الآن، هو من أفضل اللاعبين والمدربين على الإطلاق، هل يوجد من هو أفضل ليعلمك، كل يوم علمني الجديد وجعلني أعمل مع المحترفين".

وأتبع: "سعيد بكل دقيقة ومباراة لعبتها، كنت في الفريق الرديف، وأن يعتمد زيدان علي وليس على محترف يعد أمراً هائلاً، لعبت 17 مباراة وذلك أمراً كبيراً، شارك في لقاءين بدوري الأبطال، ولذا أشعر أنني بطلاً للمسابقة، كل فرد في المجموعة لعب دوره وساعد لتحقيق دوري الأبطال".

وعن رونالدو: "لاعب هائل، وأن تلعب مع أحد أفضل اللاعبين في العالم تجربة فريدة، كان لها متعة خاصة وكنت أحاول مساعدته للتسجيل، تحدث معي كثيراً وأعطاني النصائح، أحببت الاستماع له والتعلم من كلامه معي".

وتحول الظهير الأيمن بالحديث لفريقه الحالي: "أحب البوندسليجا منذ فترة، أتابع مختلف الدوريات لحبي للعبة، ولي أصدقاء لعبوا في ألمانيا، كان عرض دورتموند الأكثر جاذبية، واتخذت القرار الصحيح، هنا يوجد مجال للمرتدات، عكس الكرة الإسبانية التي تفضل الاستحواذ".

واستطرد: "جمهور دورتموند من الأفضل حول العالم، ويساندك في الفوز والخسارة، ويحفزك كثيراً في الملعب ويجعلك تنسى التعب، الدوري متوازن للغاية، وهناك ثلاثة أو أربعة فرق تنافس على القمة، نحن حاضرون، وكل لقاء له خصائصه".

وحول مهاجمي فريقه هالاند وألكاثير: "سعداء بأهداف هالاند الثلاثة ونتمنى أن يستمر هكذا، باكو مهاجم رائع أيضاً وأتمنى أن يستمر معنا ويلعب دوراً مهماً كما فعل عديد المرات بالماضي".

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وختم حكيمي بتوضيح مستقبله: "لا أعرف أين سألعب الموسم المقبل، حالياً أرى نفسي لاعباً في دورتموند بوضوح، أنا سعيد للغاية ويتبقى بعقدي خمسة أشهر بعد".

ويلعب حكيمي مساء الجمعة مع فريقه دورتموند أمام كولن لحساب الجولة العشرين من البوندسليجا.