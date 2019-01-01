تقارير: صفقة القرن في الزمالك هو أشرف بن شرقي

لاعب الهلال السعودي قد ينتقل للزمالك المصري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية، على أن صفقة القرن التي أعلن عنها رئيس نادي الزمالك، قد تكون انتقال المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الهلال السعودي لصفوف القلعة البيضاء.

وكان رئيس الزمالك، قد أعلن عن اقتراب ناديه من التعاقد مع صفقة كبيرة، أطلق عليها "صفقة القرن" للقلعة البيضاء.

وأشار موقع "سيت أنفو" المغربي، إلى أن بنشرقي أصبح قريبًا من الانتقال لصفوف نادي الزمالك، بعد اقتراب رحيله عن الهلال السعودي.

الهلال يقرر تسويق العديد من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفة👇https://t.co/SRpUBvKWat pic.twitter.com/ZTOBqUau2n — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 26, 2019

أشرف بن شرقي يرتبط بعقد مع الهلال السعودي، يمتد إلى 2020، حيث تشير الأنباء حول رحيله عن الزعيم خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأعار الهلال لاعبه أشرف بن شرقي إلى فريق لانس الفرنسي، حيث استطاع أن يسجل 3 أهداف، وذلك خلال 11 مباراة لعبها مع الفريق.

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ومن جانب آخر، يرغب نادي الهلال في ضم التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الزمالك، بعد ظهوره بمستوى طيب مع الفريق الأبيض الموسم الماضي.