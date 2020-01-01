أشرف بن شرقي: أتمنى مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مهاجم الزمالك يتحدث عن مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يتوقع أشرف بن شرقي، لاعب فريق نادي الزمالك، وصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، مشيرًا إلى أن تلك المباراة ستكون صعبة جدًا عليه، لأنه كان لاعبًا سابقًا في الفريق المغربي.

بن شرقي قال خلال تصريحات لقناة نادي الزمالك: "مواجهة الوداد ستكون صعبة، وعلى الرغم من ذلك، أتمنى وصول الزمالك والوداد لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

وبعد سؤاله عن مواجهة الوداد والأهلي في نصف النهائي، قال بن شرقي: "الأهلي"، ثم تراجع وقال: "لا المباراة ستكون صعبة وأتمنى فوز الوداد بها ووصوله إلى النهائي".

المزيد من الفرق

وتابع: "أحترم تواجدي في الزمالك كلاعب محترف، ولكن مواجهة الوداد خارج المغرب في ملعب محايد ستخفف من ثقل مواجهة فريقي القديم، وهذا الأمر أيضًا على زميلي محمد أوناجم، وأتمنى تتويج الزمالك باللقب بكل تأكيد".

ياسر إبراهيم: فايلر كان غير مقتنعًا بي وفضلت الأهلي عن الزمالك

واختتم بن شرقي تصريحاته قائلًا: "جمهور الوداد هو الأفضل في إفريقيا"، وبعد سؤاله عن جمهور الزمالك، قال بن شرقي: "هو الأفضل في إفريقيا!".

الزمالك سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما سيلعب الأهلي أمام الوداد في نفس الدور.