أسينسيو يعود أخيرًا.. الجناح الذي يمكنه حل كل مشاكل ريال مدريد الهجومية!

أسينسيو كان ينبغي أن يغيب عن موسم ريال مدريد كله بسبب الرباط الصليبي، ولكنه عاد بعد توقف كورونا الطويل وسيساعد زيدان في التنافس على الدوري الإسباني

تعرض ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، لإصابة كانت مؤلمة كثيرًا لدرجة أنه لم يستطع تحمله، فقام بسحب قميصه لأعلى نحو فمه وعضه قليلًا وهو يحاول كبح جراحه.

قبل لحظات فقط، كان يصرخ أسينسيو فرحًا بعدما نجح ريال مدريد في التعادل مع آرسنال، بمباراة ودية كانت تقام في المعسكر الإعدادي تأهبًا لبداية الموسم الجديد.

ثم، اصطدام مع بيير أوباميانج جعله يهبط بقوة على ركبته اليسرى، وبالكاد استطاع مدربه زين الدين زيدان أن يراقبه وهو يخرج من الملعب واكتفى بقوله "لقد كان الأمر سيئًا".

المزيد من الفرق

تعرض أسينسيو لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي وكذلك الغضروف، وابتعد عن الملاعب لمدة تسعة شهور، لقد انتهى موسمه قبل أن يبدأ حينها أو هكذا بدا الأمر.

صباح يوم السبت الماضي، أعلن ريال مدريد عن قائمته في أول مباراة بعد فيروس كورونا وتوقف النشاط لمدة ثلاثة أشهر، حيث كانت أمام إيبار.

جذب اسم إيدين هازارد الأنظار ومعظم الاهتمام، إلا أن عودة أسينسيو يمكن أن تكون بنفس الأهمية أيضًا.

تأثير أسينسيو منذ أن عاد من إعارته من إسبانيول صيف 2016، كان كبيرًا في سانتياجو برنابيو، لقد تمكن الإسباني الشاب حينها من التسجيل في أول ظهور له بخمس مسابقات مختلفة.

ما جعل حلاوة ومذاق أسينسيو تزداد لدى جمهور ريال مدريد، أن جناحهم كان من المفترض أن يرتدي قميص برشلونة، لكنه في النهاية بات كوّن مسيرة صغيرة مميزة مع النادي الملكي.

كان برشلونة هو الأقرب للحصول على توقيع أسينسيو عندما كان في مايوركا، حتى أن الاتفاق بين الناديين تم وكان البرسا بصدد دفع 4.5 مليون يورو، ويُقال أن اللاعب وأسرته ذهبوا إلى كتالونيا بحثًا عن منزل بالفعل.

لكن طلب مايوركا بأن تُدفع الأموال كلها دفعة واحدة عجّل بانهيار الصفقة على الفور، وفي هذه المرحلة، تدخل رافاييل نادال، أسطورة التنس ومايوركا ومشجع ريال مدريد الكبير، وجلب مواطنه إلى سانتياجو برنابيو.

أسينسيو تحدث عن هذا الأمر "اتصل رافا هاتفيًا بالرئيس فلورنتينو بيريز وقال له أنه لا يمكن لهم السماح لي بالذهاب إلى أي نادٍ آخر".

"في الشتاء اتصل بي وكيلي وأخبرنني أن ريال مدريد مهتم، ثم اتصل بي فلورنتينو بيريز ليخبرني أنني سأكون لاعبًا في ريال مدريد."

"كل شيء حدث في يوم واحد، سافرنا إلى مدريد ووقعنا العقد وزرنا برنابيو وعدت إلى مايوركا لإنهاء الموسم. كان كل شيء سريعًا ومكثفًا لكن الرضا كان كبيرًا."

بالنسبة لريال مدريد، كان الرضا الأكبر على الإطلاق عند رؤية تألق أسينسيو اللافت للنظر في كأس السوبر 2017 أمام برشلونة، عندما سجل وصنع أهدافًا في الفوز الإجمالي ذهابًا وإيابًا 5-1.

وعندما غادر كريستيانو رونالدو في الصيف التالي متجهًا إلى يوفنتوس، جادل البعض بأن أسينسيو قد يكون هو الخليفة المثالي للبرتغالي مع الريال.

هذا الكلام لم يُعجب أسينسيو وبدا تأثيره السلبي واضحًا على الدولي الإسباني.

سجل أسينسيو مرة واحدة فقط في الدوري الإسباني 2018-2019، وبالطبع فإن الأمر لا يدور فقط حول التهديف وقد كافح بمختلف السبل للتأثير إيجابًا على فريقه.

بالطبع، يمكن إرجاع انخفاض مستوى أسينسيو إلى مغادرة زين الدين زيدان تدريب الملكي وتولي جولين لوبيتيجي ثم سانتياجو سولاري.

مع كليهما، تم استخدام أسينسيو في مركز الجناح الأيسر حتى يعوض الفراغ الذي تركه كريستيانو رونالدو، بينما كان اللاعب واضحًا أن هذا ليس مركزه المفضل أو المناسب لقدراته.

وقال أسينسيو للصحف حينها "يمكنني أن أكون أكثر حسمًا إذا ما لعب في وسط الملعب أو الجبهة اليُمنى كما سأمتلك فرصًا أكبر للمشاركة".

في المقابل، دافع جاجيولي، وكيل أسينسيو، عن موكله بضراوة، فقال "انخفض مستوى الفريق ككل وليس ماركو فقط، ربما كان التركيز أكثر على ماركو بعد الأداء الذي قدمه في الموسم السابق، كان هناك الكثير من التوقعات لكن لم ينجح الأمر".

"لكن على المستوى الفردي، ليس من السهل عليك إذا ما كان الفريق بأكمله لا يلعب بشكلٍ جيد، لا يهم من أنت حقًا سواءً كنت ليونيل ميسي أو دييجو مارادونا."

"لكن ماركو لعب بشكل جيد مع إسبانيا وأصبح يذهب بانتظام مع الفريق الدولي الكبير، الآن، يمكن فقط أن يفكر في الموسم المقبل ويحلم بالفوز بكل المتاح."

كانت إصابة أسينسيو بعد ذلك وللأسف في توقيت غير مناسب، لقد عاد زيدان لتوه لتدريب مدريد ولعب معه دورًا هامًا بالفعل في المتبقي من مباريات موسم 2018-2019.

لحسن الحظ، يمكن أن يلعب أسينسيو نفس الدور الآن، قد نكون الآن في منتصف يونيو لكن لا تزال 10 مباريات أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني حيث يتأخر الملكي بفارق نقطتين فقط عن برشلونة المتصدر.

مع وجود هازارد وجاهزيته لأن يلعب في الجبهة اليُسرى، من المرجح أن يتم الاعتماد على أسينسيو في مركزه المحبب كجناح أيمن مع اللعب بكريم بنزيما في مركز المهاجم الصريح.

خلق أسينسيو في الموسم الأخير من فترة زيدان الأولى 77 فرصة، متفوقًا على الجميع بما في ذلك رونالدو (54) وبنزيما (63)، بينما سجل 11 هدفًا مع صناعته لسبعة آخرين.

بالطبع، فإن أسينسيو تنتظره منافسة شديدة مع جاريث بيل وكذلك الجناحين البرازيليين البارزين، رودريجو وفينسيوس جونيور.

إذا كان الضغط قد مثّل مشكلة لأسينسيو بالماضي، فإن الآمر لن يكون كذلك الآن، فاللاعب حاليًا سعيد للغاية لمجرد عودته للملاعب.

في وقتٍ سابق، قال أسينسيو تعقيبًا على عودته للملاعب "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، كان تكيفي جيدًا، الركبة تستجيب جيدًا والحقيقة أنني بصحة جيدة للغاية".

وأتم "لقد عدت إلى الملعب مع زملائي في الفريق وهذا هو الشيء المهم، الأمر كان يستحق الانتظار فعلًا" بالطبع، فإن الأمر ينبغي أن يكون كذلك لريال مدريد.