أسيك الإيفواري يتغلب بثنائية على الوداد المغربي ويُشعل المجموعة الأولى

بخسارة نادي الوداد تشتعل المجموعة الأولى، حيث أرتفع رصيد أسيك إلى النقطة السابعة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حقق نادي أسيك ميموزا الإيفواري فوزًا كبيرًا على حساب نادي الوداد المغربي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدفي مباراة اليوم اللاعب أحمد توري في الدقيقة 68 من الشوط الثاني، قبل أن يعود اللاعب نفسة لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89 قبل نهاية المباراة.

وبخسارة نادي الوداد تشتعل المجموعة الأولى، حيث أرتفع رصيد أسيك إلى النقطة السابعة يحتل بهم المركز الثالث خلف الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي أصحاب الـ7 نقاط، بينما يحتل لوبي ستارز المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

🔴 الأهلي يخسر بهدف نظيف من فيتا كلوب ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا



◀️ الأهلي لم يفز حتى الآن خارج أرضه هذا الموسم في البطولة pic.twitter.com/AERlGGCAwZ — جول مصر (@goaleg) March 9, 2019



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وسيلتقي الوداد في الجولة السادسة والأخير أمام صن داونز الجنوب أفريقي في المغرب، والتي ستُقام يوم السبت 16 مارس من أجل حسم بطاقة التأهل.

يُذكر أن فريق صن داونز سيواجه لوبي ستارز النيجيري بعد قليل في نهاية مباريات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى.