أسوةً بالزمالك وبيراميدز - سموحة يستعين بحكام أجانب لنهاية الموسم

الفريق السكندري يعاني الموسم الجاري ويصارع الهبوط

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة السكندري، قراره بطلب تكليف حكام أجانب لكافة مباريات فريقه بالدوري الموسم الجاري.

بيراميدز الفريق الوحيد الذي يستعين بحكام أجانب منذ بداية الموسم، وانضم إليه الزمالك مؤخرًا، حيث ستكون البداية من مواجهته أمام سموحة الليلة.

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ويدير طاقم حكام برتغالي مواجهة الأبيض أمام الفريق السكندري، بناءً على طلب مسؤولي القلعة البيضاء.

عامر كتب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مجلس إدارة نادي سموحة يقرر الاستعانة بحكام أجانب في مبارياتنا القادمة لنهاية الدوري".

قرار الفريق السكندري جاء بعد تعرضه لبعض الأخطاء التحكيمية في مباريات بالموسم الجاري، بجانب تأكيد رئيس النادي أن هناك مؤامرة تستهدف هبوط سموحة إلى دوري الدرجة الثانية، لانتقاداته المتكررة لاتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

يذكر أن سموحة يصارع الهبوط في المركز الـ16 بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة فقط، جمعها من الفوز في أربع مباريات و13 تعادل وتسع هزائم.