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أسماء جديدة في قائمة المنتخب السعودي لمواجهتي الإمارات وغينيا الاستوائية

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شهدت اختيار المدير الفني الوطني تواجد لاعبين جُدد

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن قائمة اللاعبين الذين سيتواجدون في معسكر الأخضر خلال فترة التوقف الدولية.

الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن أمس عن اختيار المدير الفني يوسف عنبر لقيادة المنتخب السعودي خلال الفترة الحالية بشكل مؤقت.

يوسف عنبر يقود المنتخب السعودي في وديتي الإمارات وغينيا الاستوائية

اختيارات المحررين

 

وشهدت اختيار المدير الفني الوطني تواجد لاعبين جُدد في القائمة بالكامل من أجل منح فرصة جديدة لبعض اللاعبين.

وسُيقيم المنتخب الأول لكرة القدم معسكرًا تدريبيًا في الرياض خلال الفترة من 18 مارس وحتى يوم 26 من نفس الشهر.


يُذكر أن الأخضر السعودي سيواجه شقيقه الإماراتي يوم 21 مارس المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وفي المباراة الثانية سيواجه منتخب غينيا الاستوائية بالرياض يوم 25 مارس.

وضمت قائمة عنبر في حراسة المرمى كل من مصطفى ملائكة وعبدالله الصالح وعبدالله الجدعاني، فيما اختار لخط الدفاع يزيد البكر ومدالله العليان ومحمد الخبراني وزياد الصحفي ومتعب المفرج وسلطان الغنيمان وبندر المطيري وعبدالله الشامخ، ووقع اختياره من لعيبة خط الوسط على وليد باخشوين وفارس العياف ونايف هزازي وعلي هزازي وأحمد الزين وسلطان مندش وأسامة الخلف وربيع السفياني ومنصور حمزي وحسن الحبيب، فيما فضل لقيادة خط الهجوم الثنائي عبدالفتاح آدم وحسن شراحيلي.

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