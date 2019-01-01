أسماء جديدة في قائمة المنتخب السعودي لمواجهتي الإمارات وغينيا الاستوائية

شهدت اختيار المدير الفني الوطني تواجد لاعبين جُدد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن قائمة اللاعبين الذين سيتواجدون في معسكر الأخضر خلال فترة التوقف الدولية.

الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن أمس عن اختيار المدير الفني يوسف عنبر لقيادة المنتخب السعودي خلال الفترة الحالية بشكل مؤقت.

يوسف عنبر يقود المنتخب السعودي في وديتي الإمارات وغينيا الاستوائية

وشهدت اختيار المدير الفني الوطني تواجد لاعبين جُدد في القائمة بالكامل من جل منح فرصة جديدة لبعض اللاعبين.

📋- قمة #الوحدة و #النصر، ضمن أبرز مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي.🙌 pic.twitter.com/c6As0BD9Rv — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 13, 2019

وسُيقيم المنتخب الأول لكرة القدم معسكرًا تدريبيًا في الرياض خلال الفترة من 18 مارس وحتى يوم 26 من نفس الشهر.



يُذكر أن الأخضر السعودي سيواجه شقيقه الإماراتي يوم 21 مارس المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وفي المباراة الثانية سيواجه منتخب غينيا الاستوائية بالرياض يوم 25 مارس.