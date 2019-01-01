أسطورة يونايتد: لا أفضل أن يكون بوجبا قائدًا للفريق

براين روبسون نجم فريق مانشستر يونايتد في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي يؤكد أن بوجبا لا يملك الصفات اللازمة ليكون قائدًا للشياطين الحمر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد براين روبسون نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل أنه لا يفضل أن يرى شارة قيادة الشياطين الحمر على ذراع النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط ملعب الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روبسون وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لشخصية قوية تستطيع القيادة في الملعب ودفع زملائه لتقديم المزيد.

وقال روبسون: “في التشكيلة الحالية لا أرى سوى لاعبين فقط يمكنهما أن يكونا قادة لمانشستر يونايتد بسبب طريقة تعاملهما مع الجميع والتواصل المستمر في الملعب".

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واَضاف: "هناك كريس سمولينج الذي حاول دومًا تنظيم الفريق ويصرخ في زملائه، كما هناك أندير هيريرا، لقد شاهدته في التدريبات وهو شخص منظم للغاية، وهذا هو أهم ما تحتاجه من القائد".

وأكمل: "بعض الأحيان يمكن لبول بوجبا أن يصبح القائد، لكن ذلك غير مناسب من وجهة نظري، فالقائد ليس مجرد لاعب جيد في الفريق، حتى لو كان الأفضل".

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واختتم تصريحاته: "هو لاعب فردي بشكل أكبر، لا يتحدث مع من حوله ويقول لهم أين يتمركزون، ولا يدفعهم للأمام أو يشجعهم، بعض الأحيان تلك الأمور مطلوبة لذلك مؤمن بقدرة هيريرا وسمولينج على ذلك أكثر من بوجبا".