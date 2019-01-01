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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

أسطورة يوفنتوس: بيونتك سيكون ضربة قوية لميلان

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أسطورة يوفنتوس وبولندا يثق في قدرات مواطنه
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد أسطورة المنتخب البوندي، ويوفنتوس الإيطالي السابق، زبينييف بونييك، أن مواطنه كريتشوف بيونتيك لديه كل شيء لينجح مع ميلان الإيطالي.

ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن انضمام مهاجم جنوى الإيطالي لصفوف الروسونيري، عقب رحيل الأرجنتيني جونزالو هيجواين لصفوف تشيلسي الإنجليزي.

بونييك تحدث لجازيتا ديللو سبورت الإيطالية: "أنا أقُسم اللاعبين لفئتين، واحدة عمل على حصد الأموال في مسيرتها الكروية، والأخرون الذين يريدون لعب كرة القدم، وهو ينتمي للفئة الثانية".

وتابع عن اللاعب البالغ 23 عامًا: "لديه كل شيء لينجح، أنه رجل رائع، ذكي واستفاد من النصيحة، ولديه امرأه بجانبه، والتي تعطيه التوازن الصحيح، هذا يعطيك الفرصة لاتخاذ القرار الصحيح".

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وعن الضغوط التي قد يواجهها البولندي: "بالنسبة لي أنه شخص يستطيع اللعب لأي فريق في العالم، لن يعاني من أجل أن يخطو خطوة تلو الأخرى، أنا واثق من هذا".

وانهى: "بالطبع لا يقول شخص أي شيء إذا لم تسجل في 2 أو 3 مباريات مع جنوى، لكن في ميلان سيتم وضعه تحت الاختبار، وسيكون قادر على التاقلم".

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن صفقة البولندي بشكل رسمي بقميص ميلان مساء اليوم أو صباح الغد.

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