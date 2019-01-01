أسطورة مانشستر يونايتد ينصح بالتعاقد مع ليفاندوفسكي و ديبالا

تعرف على نصيحة أندي كول لسولشار بشأن سوق الانتقالات

نصح أسطورة مانشستر يونايتد، أندي كول، المدير الفني للشياطين الحمر، أوليه جونار سولشار، بسرعة التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ وباولو ديبالا من يوفنتوس.

مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع أي صفقة حتى الآن رغم بداية سوق الانتقالات في انجلترا.

وقال كول في تصريحات لبرنامج "talkSPORT": "مانشستر يونايتد هو الفريق القادر دائمًا على التعاقد مع مهاجمين من طراز رفيع".

وتابع: "لقد صرف مانشستر يونايتد الكثير من الأموال في الفترة الأخيرة وأرى ضررة جلب مهاجم لو أراد هذا الفريق الفوز بالدوري الإنجليزي، فلابد من لاعبين قادرين على تسجيل الأهداف".

هل ترى أمامك أفضل لاعبين في تاريخ البرازيل؟ 🤔 pic.twitter.com/xYqBefkdd5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 23, 2019

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة الشياطين الحمر في التعاقد مع موسى ديمبيلي من ليون الفرنسي لقيادة هجوم الفريق.

واختتم: "لا أرى الأمر غريبًا لو تعاقد مانشستر يونايتد مع ليفاندوفسكي وديبالا لتعزيز هجوم الفريق والقدرة على المنافسة بصورة أفضل".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد لم يسجل سوى هدفين فقط منذ آخر انتصار حققه في الموسم والذي جاء ضد وست هام في أبريل الماضي.