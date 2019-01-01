أسطورة مانشستر يونايتد يطالب النادي بتعيين سولشار كمدرب دائم

يرى أنه أعاد للنادي الإنجليزي هويته المفقودة في الفترة الأخيرة

ناشد أندي كول أسطورة مانشستر يونايتد، إدارة ناديه السابق بالتعاقد بشكل دائم مع النرويجي أولي جونار سولشار.

المدرب السابق جوزيه مورينيو رحل عن الشياطين الحمر في ديسمبر الماضي، ليأتي سولشار بمنصب مؤقت ويقود طفرة كبيرة بالفريق.

النرويجي قاد يونايتد للعودة مرة أخرى بسباق المنافسة على المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي، وتأهل لمواجهة برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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كول يرى ذلك كافياً لتحويله إلى مدرب دائم، حيث قال في تصريحات صحفية:"لو كان الأمر بيدي لمنحته الوظيفة بشكل دائم".

وأضاف:"جميعنا شاهدنا الوضع الذي كان عليه النادي قبل قدومه، ولم يتوقع أحد أن يفعل كل ذلك".

وتابع:"لقد أعاد الروح للفريق مرة أخرى وساهم في تحسن النتائج بالوقت المناسب".

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واستكمل:"نعم ربما الفريق خسر أمام أرسنال بالدوري وولفرهامبتون بالكأس، ولكنه يفعل كل ما لديه لإعادة هوية مانشستر يونايتد مرة أخرى، بتقديم كرة ممتعة وتسجيل الكثير من الأهداف".

جدير بالذكر أن سولشار قاد يونايتد لعشر انتصارات في آخر 13 مباراة لعبها بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويستعد يونايتد لمواجهة قوية الأسبوع القادم، باستضافة واتفورد على ملعب أولد ترافورد، بالجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج.