أسطورة مانشستر يونايتد يشيد بدور سولشار في التخلص من فوضى مورينيو

وايتسايد يمدح سولشار بسبب ما قدمه في الفترة القصيرة التي قاد بها الشياطين الحمر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أشاد نورمان وايتسايد بدور المدرب النرويجي أولي جونار سولشار مع مانشستر يونايتد، وذلك في تصريحات على خلفية انطلاق الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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ويحل مانشستر يونايتد غدًا الأحد ضيفًا على فريق توتنهام على ملعب ويمبلي، في مباراة وصفت بأنها قمة الجولة الثانية والعشرين.

وبخصوص ذلك، قال نورمان وايتسايد نجم مانشستر يونايتد السابق إن ما قام به سولشار مع الفريق في هذه الفترة القصيرة يستحق الاحترام.

وأضاف وايتسايد: "مانشستر يونايتد دخل في حالة فوضى في نهايات فترة مورينيو، المدرب والإدارة فقدا القدرة على التحكم في كل شيء"

وتابع: "مهمة سولشار كانت صعبة لأنه كان يتعين عليه تنظيف النادي من هذه الفوضى، وهو ما نجح فيه خلال فترة قصيرة لم يتوقع أحد أنها ستكفي لذلك"

يذكر أن سولشار كان قد تولى تدريب مانشستر يونايتد خلفًا للبرتغالي المقال جوزيه مورينيو منتصف ديسمبر الماضي.