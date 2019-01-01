أسطورة مانشستر يونايتد: ميسي لا يراقب وكل شيء ممكن

أندي كول أسطورة فريق مانشستر يونايتد يحذر نجوم الشياطين الحمر من مواجهة ليونيل ميسي قائد برشلونة ويؤكد أن كل شيء ممكن في كرة القدم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حذر أندي كول أسطورة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نجوم الشياطين الحمر من مواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كول لصالح الموقع الإلكتروني للنادي عبر شبكة الإنترنت، وأكد خلالها أن كل شيء ممكن في كرة القدم.

وقال كول: "كل شيء ممكن، لم نكن نتوقع المرور من باريس سان جيرمان لكننا فعلنا، لكن في النهاية برشلونة فريق جيد للغاية ومميز".

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وأضاف: "ربما لديهم ساحر في صفوفهم - ليونيل ميسي - لن أقول أنه علينا أن نراقبه جيدًا، لأنه لا يمكن مراقبته في الأساس، نعم هو بتلك الجودة، لكن علينا أن ننتظر ونشاهد".

وأكمل: "أعتقد أنه علينا أن نلعب بالطريقة التي يجب على مانشستر يونايتد اللعب بها، لقد فعلنا ذلك عندما حققنا لقب 1999 وواجهنا برشلونة مرتين، ولعبنا كرة هجومية، علينا أن نقوم بذلك".

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيستضيف برشلونة مساء يوم الأربعاء القادم على ملعب أولد ترافورد في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.