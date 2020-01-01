أسطورة ليفربول يشكك في ولاء صلاح وماني

جون بارنس نجم فريق ليفربول السابق يشكك في ولاء نجوم الفريق الحاليين وعلى رأسهم محمد صلاح وساديو ماني.

أكد جون بارنس نجم فريق ليفربول المعتزل أن أي لاعب في العالم بالوقت الحالي سيرحل عن فريقه بغض النظر عن اسم ذلك النادي لو حصل على العرض المناسب.

جاء هذا في تصريحات صحفية تحدث خلالها عن الثنائي محمد صلاح وساديو ماني وأكد أنهما سيرحلان عن ليفربول لو حصلا على فرصة أفضل خارج صفوف الريدز.

وقال بارنس: "كل فريق في العالم يبيع نجومه، وهذه هي كرة القدم الحديثة، حتى برشلونة تم إجباره على بيع نيمار قبل عامين".

المزيد من الفرق

تعدد الزيجات، زراعة الشعر ورفضه لصلاح .. أشياء لا تعرفها عن يورجن كلوب

وأضاف: "ما يجذب نجوم كرة القدم هذه الأيام هو الراتب الخاص بهم، مهما كان اسم ذلك اللاعب، حتى لو محمد صلاح أو ساديو ماني".

وأردف: "لم تم عرض ملايين الجنيهات على اللاعب في الأسبوع بأي فريق آخر سينضم لهم، بغض النظر عن جودة ذلك النادي أو ترتيبه، هذه هي الكرة الحديثة".

وأكمل: "كان لدينا الكثير من النجوم العظماء في ليفربول مثل لويس سواريز وفيرناندو توريس وفيليبي كوتينيو، لذلك أخبر الجماهير دائمًا أن تحب النادي وليس عناصره، فحب اللاعب يجعله يشعر أنه أكثر قوة من الفريق وذلك ليس جيدًا بكل تأكيد".

وأنهى تصريحاته: "الشيء الجيد هنا أنني أستطيع التأكيد على أن مثل ذلك الموقف لن يحدث مع يورجن كلوب لأنه لديه سيطرة كاملة على الجميع".

جدير بالذكر أن ليفربول كان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة قبل توقف البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي حاجة لجمع ست نقاط فقط لحسم اللقب لنفسه