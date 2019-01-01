أسطورة ليفربول يرى عودة كوتينيو خيارًا مثاليًا

نيكول: كوتينيو سيكون خيارًا مثاليًا لليفربول

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قال ستيف نيكول أسطورة نادي ليفربول إن عودة كوتينيو للريدز خلال الميركاتو الصيفي الحالي سيكون اختيارًا مثاليًا.

وكان كوتينيو قد اقترب من الرحيل عن برشلونة بعد انضمام أنطوان جريزمان رسميًا للنادي الكتالوني واقترب التعاقد مع نيمار.

ونظرًا للمردود المتواضع الذي قدمه كوتينيو مع برشلونة خلال الموسم ونصف الذي لعبه هناك، فيبدو أنه سيكون أول الراحلين من أجل تعويض النفقات.

وحول ذلك، قال ستيف نيكول نجم نادي ليفربول السابق إن إدارة الريدز عليها أن تفكر في استعادة خدمات النجم البرازيلي مرة أخرى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

وأضاف: "كوتينيو قدم الكثير هنا في ليفربول، هو يعرف كل شيء داخل هذا النادي، لقد لعب مع يورجن كلوب ومع أغلب هؤلاء اللاعبين وكان مميزًا"

وتابع: "عودة كوتينيو إلى ليفربول ستكون خيارًا مميزًا له من أجل استعادة مستواه، وخيارًا مميزًا للفريق الذي يحتاج اللمسة الفنية الغائبة منذ رحيله"

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يذكر أن ليفربول قد أنهى موسمه المنصرم بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بعد 14 عامًا من الغياب عن التتويجات الأوروبية.