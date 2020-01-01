أسطورة ليفربول: فيرنر لا يستحق اللعب بجوار صلاح وماني

النجم الألماني أصبح قريباً من الانضمام لتشيلسي

يعتقد روبي فاولر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، أن المهاجم الألماني تيمو فيرنر، لا يستحق الضجة المثارة حوله الفترة الأخيرة والجدل المستمر عن مستقبله.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت توصل تشيلسي لاتفاق على ضم اللاعب بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده بحوالي 50 مليون جنيه استرليني بعد المنافسة مع ليفربول.

فاولر الذي نجح في تسجيل 183 هدفاً طوال مسيرته مع الريدز، لا يعتبر فيرنر في مستوى الثلاثي محمد صلاح، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

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وقال في مقال له على صحيفة "ميرور" البريطانية":"سمعت الكثير من الضوضاء حول فيرنر الأسابيع الماضية، هو لاعب جيد ولكني لست من أشد المعجبين به".

وأضاف:"يمتلك موهبة جيدة ولديه لحظات رائعة في بعض المباريات، ولكنه ليس في مستوى ثلاثي ليفربول الأمامي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو على الإطلاق".

وتابع:"رأيي سيتم اختباره الموسم القادم لو انتقل لتشيلسي ونجحت الصفقة، ولكن بالنسبة لي تعجبت من الضجة الشديدة حوله وكأنه فان باستن، ربما يقدم مستويات مميزة ببعض الأحيان، ولكن ماذا عن الاستمرارية؟ لا أعلم سننتظر ونرى".

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يذكر أن فيرنر البالغ من العمر 24 سنة، نجح في التسجيل 31 مرة مع لايبزيج هذا الموسم في 41 مباراة لعبها بكل البطولات مع الفريق الألماني.