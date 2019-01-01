أسطورة ليفربول: عودة تشامبرلين ستكون كالصفقة جديدة

فيل تومبسون أسطورة فريق ليفربول يؤكد على أهمية عودة اوكسليد تشامبرلين قريبًا لصفوف الريدز من الإصابة، ويؤكد على الدور الكبير الذي سيلعبه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد فيل تومبسون لاعب فريق ليفربول السابق على أهمية عودة اللاعب الإنجليزي أوكسليد تشامبرلين نجم فريق الريدز الحالي وأرسنال السابق للمباريات من جديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تومبسون بالتزامن مع عودة اللاعب للتدريبات استعدادًا للمشاركة في المباريات خلال الأسابيع المقبلة.

وقال تومبسون: "عودة تشامبرلين ستكون مثل انضمام لاعب جديد لصفوف ليفربول، سيكون إضافة قوية للغاية للفريق خلال مباريات الموسم".

هيجواين وبواتينج ليسا الأوائل - نجوم لعبوا في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا

وأضاف: "عودته لزملائه ستمنحهم دفعة كبيرة، كما سيضيف لوسط الملعب الحالي إمكانية تسجيل الأهداف، وهو ما يغيب عنهم بالوقت الجاري".

وأكمل: "تشامبرلين كان يملك كل تلك الإمكانيات بالفعل في أرسنال، لكنها عملت بشكل رائع تحت قيادة يورجن كلوب وبطريقة ليفربول".

أساطير الدوري الإنجليزي يختارون التشكيلة التاريخية لليفربول – كم منهم اختار صلاح؟

واختتم: "لديه تسديدات رائعة من خارج المنطقة، كما أنه يقدم الأهداف لزملائه وهو ما يساعد وسط ملعب ليفربول على تقديم مباريات أفضل".