أسطورة ليفربول: صلاح يقدم أسوأ مستوياته وعلى كلوب إنقاذه

جون ألدريج نجم فريق ليفربول السابق يؤكد أن النجم المصري محمد صلاح يمر بأسوأ فتراته بالملاعب مع الريدز ويحتاج لتدخل فوري من يورجن كلوب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جون ألدريج نجم فريق ليفربول المعتزل أن المصري محمد صلاح هداف الفريق يمر بواحدة من أسوأ فتراته في الملاعب خلال الأسابيع الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ألدريج وأكد خلالها أن صلاح في حاجة لتدخل فوري من الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

وقال ألدريج: “صلاح قدم واحدة من أسوأ مستوياته هذا الموسم في مواجهة فريق فولهام يوم الأحد الماضي، ويجب أن يكون ذلك قد نبه مدربه يورجن كلوب".

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وأضاف: "لم يتوقع أيًا منا أن يكرر محمد صلاح تسجيله لـ 44 هدفًا في الموسم الثاني له مع ليفربول كما فعل في الموسم الأول، لكن تراجع مستواه مؤخرًا أصبح خطير للغاية".

وأكمل: "صلاح سجل العديد من الأهداف في الأشهر الماضية ولا يزال مرشح قوي للفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي، لكنه بدون أهداف لسبع مباريات على التوالي، وكلوب في حاجة له بأفضل مستوياته لو أراد الفوز بالدوري".

جدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدف خلف أجويرو صاحب الـ 18 هدف.

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