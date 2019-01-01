أسطورة ليفربول: صلاح يعاني منذ العام الماضي ويحتاج للثقة

ستيف نيكون نجم فريق ليفربول المعتزل يؤكد أن النجم المصري محمد صلاح يعاني مع الريدز منذ ديسمبر الماضي ويحتاج للمزيد من الثقة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ستيف نيكول نجم فريق ليفربول المعتزل أن معاناة النجم المصري محمد صلاح هداف الريدز مستمرة منذ ديسمبر الماضي وقبل تسجيله لهدفه الأخير ضد بورنموث بفترة.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها نيكول لصالح شبكة "ESPN" وأكد خلالها أن الفريق رغم ذلك حقق فوزًا هامًا أمام بيرنلي في الجولة الـ 30 من البريميرليج.

وقال نيكول: "فوز ليفربول متوقع، فهم فريق ينافس على لقب الدوري الإنجليزي ويخوضون مباراة على ملعبهم، رغم أنهم تأخروا في النتيجة مع بداية المباراة".

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وأضاف: "منذ تسجيل بيرنلي للهدف أصبح الأمر كأنه هناك فريق واحد فقط في الملعب يحرك الكرة ويقوم بكل شيء ويسجل الأهداف وذلك كان ليفربول".

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واختتم تصريحاته: "أعلم أن محمد صلاح لم يسجل منذ التاسع من فبراير الماضي، لكن بالنسبة لي فالمعاناة الخاصة به مستمرة منذ نهاية العام الماضي، ويبدو أنه يفقد الثقة مع كل لمسة للكرة، على العكس من ماني الذي يقدم مستويات رائعة منذ فترة طويلة".

جدير بالذكر أن محمد صلاح لم يسجل منذ التاسع من شهر فبراير الماضي مع ليفربول في كل البطولات، كما أنه أهدر أكثر من فرصة في مواجهة الأمس ضد بيرنلي.