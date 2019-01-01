أسطورة ليفربول: أجويرو سيكون سبب عودة صلاح لمستواه

جون ألدريج نجم كرة القدم الأيرلندي وأسطورة فريق ليفربول يعبر عن ثقته في عودة النجم المصري محمد صلاح لمستواه المعهود خلال الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الأيرلندي الشهير جون ألدريج على ثقته التامة في عودة النجم المصري محمد صلاح لمستواه المعهود قريبًا في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية لصالح صحيفة "ليفربول إيكو" وأكد خلالها صلاح أن سيجد الحافز المناسب ليعود لأفضل ما لديه ويفيد فريق ليفربول.

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وقال ألدريج: "عندما تبتعد الأهداف عنك تجد نفسك تحاول بالكثير من الإصرار، وتفكر في الأمر بشكل أكثر مما ينبغي له، وربما تتخذ خيارات خاطئة، ذلك طبيعي".

وأضاف: "حتى أفضل نجوم كرة القدم على الإطلاق يمرون بمثل تلك الفترات، والذي سيحفز محمد صلاح أنه خلف سيرجيو أجويرو بهدف وحيد".

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وأكمل: "فوز محمد صلاح بالحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي سيكون إنجاز كبير بالنسبة له، وسيساعد ليفربول في حصد لقب الدوري الإنجليزي".

واختتم تصريحاته: "أتمنى أن يعود محمد صلاح للتسجيل من جديد أمام بيرنلي يوم الأحد، وأن يبدأ سلسلة تهديف جديدة لأن الفريق يعتمد عليه بشكل كبير مع الثلاثي الأمامي في ذلك الأمر".