أسطورة ليفربول: الفوز القبيح هو السلاح الأهم ضد مانشستر يونايتد

مواجهة شرسة وكلاسيكو جديد في الدوري الإنجليزي بين الشياطين الحمر والريدز

يعتقد إميل هيسكي أسطورة ليفربول، أن الفوز القبيح سيكون سلاحه في مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

ليفربول يحل ضيفاً على الشياطين الحمر في ملعب أولد ترافورد، بعد غد الأحد، بالجولة السابعة والعشرين من البريميرليج.

قرعة الدوري الأوروبي - مواجهات سهلة لأرسنال وتشيلسي وإنتر

الريدز تفوقوا على يونايتد 3/1 بمباراة الإياب، وقدم عرض فني مميز، ولكن يرى هيسكي أن الثلاث نقاط هم الأهم.

وقال المهاجم الإنجليزي المعتزل:"ليفربول يتمتع بعقلية عظيمة الآن، شاهدت العديد من مبارياتهم وهم يفوزون بمواجهات اعتادوا على خسارتها".

وأضاف:"في الماضي ليفربول لم يتمتع بالتركيز الكافي للحفاظ على تقدمهم ومستواهم الجيد".

💢 لا يمكنك أن تستبعد عنصر الإصابات من أي رياضة، لكن يمكنك أن تقلل احتمالية حدوثها ويمكنك تقليصها

زيدان كان يعرف هذا جيدًا ويعرف أيضًا أن الفريق القوي فقط هو الذي سينافس للنهاية على كل يء، لذا أصر على استقدام مدرب اللياقة البدنية الذي عمل كلاعب في يوفنتوس pic.twitter.com/yrPN11BAPA — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019

وتابع:"الآن نحن نطلق عليه الفوز القبيح، لا تلعب أفضل مبارياتك ولكن أحياناً عليك جلب الثلاث نقاط فقط".

واستكمل هيسكي:"كلوب هو من جلب هذه الأشياء الإيجابية وأعادها لليفربول من خلال الجماهير واللاعبين".

راكيتيش مطلوب في بايرن ميونخ وبرشلونة يستبعد إنتر

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني بجدول البريميرليج بـ65 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر.

وأما مانشستر يونايتد فيأتي رابعاً بـ51 نقطة، ويبعده نقطة وحيدة عن تشيلسي أرسنال صاحبي المركزين الخامس والسادس.