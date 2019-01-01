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أسطورة تشيلسي: هيجواين لا يناسب الفريق!

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Catherine Ivill
رود خوليت يرى أن جونزالو هيجواين لا يناسب طريقة لعب تشيلسي

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

يرى أسطورة الكرة الهولندية ونجم تشيلسي السابق رود خوليت أن النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين لا يناسب طريقة لعب البلوز.

وكان الفريق اللندني قد أعلن مؤخرًا عن نجاحه في ضم هيجواين البالغ من العمر 31 عامًا على سبيل الإعارة من يوفنتوس، وذلك وفقًا لرغبة ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق والذي سبق له تدريبه في صفوف نابولي.

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وقال خوليت في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "هيجواين مهاجم كلاسيكي، يحتاج لإمداده بالعرضيات ومن يساعده في خط الهجوم طوال الوقت، ربما لن يحصل على الكرة كثيرًا بسبب طريقة لعب إيدين هازارد وويليان، كلاهما يلعب بعيدًا عن الأطراف ويعتمد على المراوغة والتسديد وتهديد المرمى بأنفسهم، لذلك فهم لا يحتاجون لمهاجم صريح مثل هيجواين، يحتاجون لاعب مثل روبيرتو فيرمينو على سبيل المثال".

يذكر أن هيجواين كان قد سبق له اللعب في ريال مدريد ويوفنتوس.

 

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