أسطورة برشلونة: نيمار سيكون قنبلة موقوتة في غرفة الملابس

تعرف على رأي أسطورة البارسا حول إمكانية انضمام نيمار لبرشلونة

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد خريستو خريستو ستويتشكوف، أسطورة برشلونة في التسعينيات، أن عودة نيمار إلى النادي الكتالوني لن تسبب سوى المشاكل والأزمات وتكون بمثابة القنبلة الموقوتة داخل غرفة الملابس.

باريس سان جيرمان قدّم طلباته إلى برشلونة للموافقة على بيع اللاعب خلال الصيف الحالي.

وقال ستويتشكوف في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نيمار سيصبح بمثابة القنبلة داخل غرفة ملابس الفريق فنحن لسنا بحاجة له على الإطلاق".

وأوضح: "لدينا الآن عثمان ديمبيلي ولويس سواريز وليونيل ميسي وأنطوان جريزمان. أين سيلعب نيمار في ظل وجود هذه الكوكبة من اللاعبين؟ الأمر سوف يمثل ضغطًا مضاعفًا على المدرب والنادي".

وأوضح المتوج بدوري أبطال أوروبا في 1992 أنّ البلوجرانا لا يمتلك المبلغ الكافي للتعاقد مع نيمار ولن يستطيع التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان.

واختتم: "لا أتمنى رحيل إيفان راكيتيش أو فيليبي كوتينيو في صفقة تبادلية مع نيمار لأنّ الأول يقدم مستويات جيدة ومجتهد في الملعب ويحاول تقديم كل ما لديه لأجل النادي والثاني جاء بمبلغ ضخم ويحتاج للثقة وطالما دعمته".

جدير بالذكر أنّ نيمار تعرض لانتقادات الجمهور الفرنسي مما يشير إلى إمكانية رحيله قبل غلق سوق الانتقالات.