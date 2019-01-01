أسطورة المنتخب الأرجنتيني عن ميسي: إنه متعب للغاية

مينوتي يتحدث عن إرهاق ميسي بعد عودته لمنتخب الأرجنتين في موسم صعب له مع برشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال سيزار لويس مينوتي مدرب منتخب الأرجنتين السابق إنه قلق للغاية على نجم وقائد المنتخب ليونيل ميسي، نظرًا لأنه وصل إلى معسكر المنتخب مرهقًا للغاية.

وانضم ميسي إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني لأول مرة منذ نهاية منافسات كأس العالم 2018 في روسيا، والتي ابتعد من بعدها ميسي عن منتخب بلاده.

ومن المفترض أن يخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية أمام منتخب فنزويلا مساء الجمعة المقبل، ومن المتوقع أن تكون بمشاركة ميسي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مارس ٢٠١٩

وبخصوص ذلك قال سيزار مينوتي إنه قلق للغاية على مشاركة ليونيل ميسي رفقة منتخب الأرجنتين في مواجهة فنزويلا خوفًا من تعرضه للإصابة.

وأضاف: "ميسي مرهق جدًا في الوقت الحالي، منذ كأس العالم لم يحصل على أي فترة راحة، وعمل عملًا مضاعفًا خلال الموسم الحالي، لذا فهو يحتاج لبعض الهدوء والراحة"

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يذكر أن منتخب الأرجنتين كان قد أُقصي من دور الستة عشر من كأس العالم الماضية على يد منتخب فرنسا الحاصل على اللقب في النهاية.