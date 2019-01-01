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أسطورة الكاميرون: ليفربول سيخسر خدمات صلاح وماني في بداية الموسم

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تعرف على تصريحات قلب دفاع منتخب الكاميرون السابق حول ماني وصلاح
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد مدافع منتخب الكاميرون السابق، لوران، أنّ ليفربول سيكون الأكثر تضررًا من تواجد محمد صلاح مع مصر وساديو ماني في السنغال خلال أمم أفريقيا.

بطولة أفريقيا تنطلق اليوم، الجمعة، بمواجهة بين زيمبابوي ومصر على ستاد القاهرة.

وقال لوران في تصريحات صحفية: "بغض النظر عما يحدث في أمم أفريقيا، فإن ليفربول سوف تبدأ الموسم بدون صلاح وماني، فالثنائي يحتاج لفترة راحة حتى لا يتراجع مستواهما".

وتابع: "اللاعبان مرهقان ذهنيًا وبدنيًا ويحتاجان لفترة نقاهة حتى يعودان لتقديم الأفضل مع الريدز".

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صاحب الـ 42 عامًا أشار إلى أنّ ليفربول قد يتأثر بصورة سلبية في الدوري الإنجليزي ويبدأ بشكل بطيء بسبب صلاح وماني مؤكدًا أنّ أحدهما أو كلاهما سيصل إلى مناطق متقدمة من أمم أفريقيا.

وأضاف: "محمد صلاح وماني لعبا الكثير من المباريات خلال العامين الماضيين وكانا أبرز العوامل لتأهل بلدانهما إلى أمم أفريقيا".

واختتم: "بعد الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وصعوبة المنافسة في البريميرليج والآن أمم أفريقيا، فإن راحة الثنائي أصبحت ضرورية".

جدير بالذكر أنّ ليفربول سيخوض مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي بجانب مواجهة مانشستر سيتي في الدرع الخيرية.

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