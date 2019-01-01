أسطورة الأرجنتين يهاجم سلوك ميسي مع المنتخب

ما يقدمه ميسي مؤخرًا مع الأرجنتين لا يعجب أسطورة التانجو.

انتقد دانييل باساريلا، أسطورة منتخب الأرجنتين، سلوك ليونيل ميسي، هداف التانجو التاريخي، مع بلاده والذي يختلف عما يقدمه في برشلونة.

ميسي عاد للتواجد مع منتخب الأرجنتين ليخسر من فنزويلا بنتيجة 3-1 في مباراة ودية.

وقال باساريلا في تصريحات صحفية: "ميسي لاعب عظيم يستطيع تقديم الإضافة لأي فريق ولكن حينما يلعب في برشلونة يقدم مستويات أفضل بكثير من المنتخب".

وتابع: "إنّه أفضل مع النادي الكتالوني والجميع هناك يحبه ولكن في المنتخب هناك أزمة ما تحدث وتشعر وكأن اللاعب نفسه في حالة سيئة".

المتوج بكأس العالم في 1978 أكد أنّه يجهل ما قد يعانيه ميسي بالتحديد في المنتخب ولكنّه أشار إلى أنّ اللاعب يبدو غير سعيد.

الحِمل الدولي ثقيل على ميسي! 🙁 pic.twitter.com/sjHERNCFlb — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

واختتم: "نتمنى أن تتحسن الأمور مع ليو وإيجاد التوليفة المناسبة حتى يظهر اللاعب بأفضل صورة لديه".

ميسي وصل مع الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2014 بجانب 3 نهائيات في كوبا أمريكا أعوام 2007 و2015 و2016 ولم يحقق اللقب.

جدير بالذكر أنّ البرغوث لن يلعب مباراة المغرب الودية بعد شعوره بالإصابة وعاد لبرشلونة.