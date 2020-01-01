أسطورة الأرجنتين: عاصرت مارادونا وبيليه وكرويف ولكن ميسي هو الأفضل

نجم برشلونة يتفوق على جميع عباقرة كرة القدم

أومبرتو ماتشيو .. أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الأرجنتين، تحدث عن رأيه في اللاعب الأفضل بكرة القدم، ليقع اختياره على مواطنه ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

صاحب الـ87 سنة كان من الفريق الحائز على بطولة كوبا أمريكا 1957، وشارك في كأس العالم 1962، حيث عاصر العديد من عظماء اللعبة.

شاهد ألفريدو دي ستيفانو، ودييجو أرماندو مارادونا وبيليه ويوهان كرويف، ولكن ميسي بالنسبة له هو الأفضل.

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وقال ماتشيو في تصريحات مع صحيفة " كلارين":"رأيت دي ستيفانو وبيليه ومارادونا وكرويف وغيرهم، لكن بالنسبة لي ميسي هو الأفضل على الإطلاق من بين هؤلاء".

وأضاف:"عاصرت كل هذه المجموعة، ولعبت ضد بعضهم، وأؤكد لكم أن ميسي يتفوق عليهم جميعاً".

وتابع:"المجموعة التي ذكرتها تضم عباقرة كرة القدم، ولكن لو حللت أهداف ميسي وشاهدته وهو يركل الكرة تحت أرجل المنافسين ستدرك وجهة نظري".

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واستكمل:"ليو لا يركض كثيراً في الملعب، ولكن عندما يفعل ذلك تجد الكرة عالقة في قدمه، رأيت لاعبين بسرعة لا تصدق ومع ذلك كانوا يبطئون عندما تصبح الكرة معهم، الأمر يختلف تماماً مع ميسي".

يذكر أن ميسي، مرتبط حالياً بالرحيل عن برشلونة، قبل نهاية عقده مع النادي الإسباني في يونيو 2021، وسط ترقب كبير من نادي إنتر الإيطالي.