الانتقالات

أسطورة أياكس يتنبأ بعودة سواريز إلى أمستردام

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سجاك سوارت يرى أن لويس سواريز سيعود إلى أياكس مرة أخرى

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال أسطورة نادي أياكس أمستردام سجاك سوارت إن نجم برشلونة لويس سواريز سيعود إلى فريقه السابق في المستقبل.

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وكان سواريز قد انتقل إلى ليفربول ثم برشلونة وقدم أداء كبيرًا مع الفريقين خلال سنواته التي قضاها في إنجلترا وإسبانيا.

وحول مستقبله، قال أسطورة نادي أياكس أمستردام سجاك سوارت إن سواريز سيعود إلى الفريق الهولندي في يوم من الأيام.

وأضاف: "لقد كان لويس سواريز أحد أبرز اللاعبين الذين لعبوا لأياكس في السنوات العشرة الأخيرة، لا زال الجميع يتذكره هنا"

وتابع: "قبل نهاية مسيرته لا بد وأن يعود سواريز إلى يوهان كرويف أرينا، أنا أعرفه جيدًا وأعرف أنه سيفعل ذلك وسيقوم بتلك الخطوة"

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يذكر أن لويس سواريز لعب مع أياكس أمستردام لمدة 4 مواسم، سجل خلالها 111 هدفًا وفاز بلقب الدوري الهولندي في مناسبة واحدة.

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