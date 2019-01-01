أسطورة أياكس ويونايتد يدعم فكرة انتقال دي ليخت للشياطين الحمر

ياسبر أولسن نجم فريق أياكس ومانشستر يونايتد المعتزل يطالب الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت بالانضمام لمانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد ياسبر أولسن نجم كل من أياكس ومانشستر يونايتد السابق بالنجم الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت وبما يقدمه مع فريقه الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أولسن وأكد خلالها أن دي ليخت يستطيع اللعب لأي فريق كبير، وطالبه من خلالها بالانضمام لمانشستر يونايتد.

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وقال أولسن"بدون شك يمكن لدي ليخت أن يلعب لأي فريق كبير، فالتواجد في أياكس يتطلب جودة كبيرة للغاية، لذلك يمكنه اللعب لمانشستر يونايتد، وفي أي فريق كبير بالوقت الحالي".

وأضاف: "أعتقد أن الأيام الحالية الفرق الكبيرة كلها تتشابه في طريقة اللعب، كلهم يريدون أن يسيطروا على كل مجريات المباراة حتى الدقيقة الأخيرة".

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وأكمل: "طالما سينضم لأحد تلك الفرق الكبيرة سيتمكن بكل تأكيد من الظهور بشكل جيد، بوجود كل تلك الإمكانيات التي يمتلكها".

جدير بالذكر أن دي ليخت يعد هدفًا لأكثر من نادي في الوقت الحالي يأتي على رأسهم برشلونة ويوفنتوس، بالإضافة لمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.