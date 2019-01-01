أسطورة أياكس: دي ليخت عليه الاستمرار لعام آخر

جوني ريب يرى أن ماتياس دي ليخت عليه رفض برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد والانتظار في أياكس لعام آخر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال أسطورة أياكس أمستردام جوني ريب إن المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت عليه البقاء لعام آخر في صفوف فريقه أياكس.

وكان ماتياس دي ليخت قد أصبح حديث الجميع بعد انتقال فرينيكي دي يونج زميله رسميًا إلى برشلونةن مما جعل الكثيرين ينتظرون رحيله.

وكان دي ليخت مطلوبًا من عدة أندية كبرى في أوروبا، جاء على رأسها برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ مارس ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، قال ريب إن دي ليخت عليه عدم الاستماع لكل هذه العروض في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة والانتظار لعام آخر في صفوف أياكس.

وأضاف: "دي ليخت سيصبح أفضل مدافع في العالم قريبًا، عليه الانتظار لعام آخر من أجل مصلحة أياكس، ومن أجل اكتساب المزيد من الخبرة والاستعداد أكثر للخظوة المقبلة"

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يذكر أن ماتياس دي ليخت كان قد شارك مع منتخب هولندا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وكان عنصرًا مهمًا في ما حققته الطواحين.