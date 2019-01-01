أسطورة ألمانيا يؤمن بحظوظ بايرن ودورتموند في إقصاء الثنائي الإنجليزي

هل يعيد أي من الثنائي أمجاد ألمانيا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

يؤمن أسطورة الكرة الألمانية لوثر ماتيوس، بفرصة الثنائي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

دورتموند يستعد لمواجهة توتنهام غداً الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من الأبطال على ملعب ويمبلي.

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وعلى الجانب الآخر يلعب بايرن ميونيخ ضد ليفربول الأسبوع القادم في نفس المرحلة.

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( 🎥 : IG\Realmadrid) pic.twitter.com/4xeaRVkJCd — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

وقال ماتيوس عن حظوظ الثنائي:"لا يوجد أحدهما مفضلاً عن الآخر ولكنهما يمتلكان فرصة كبيرة".

وأضاف:"توتنهام لديه لاعبين رائعين ولكن دورتموند أيضاً يقدم مستويات مميزة وفاز مؤخراً على لايبزج بدون ماركوس رويس".

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وأما عن بايرن ميونيخ:"إذا استخدموا قدرات تياجو ألكانتارا وخاميس رودريجيز، سيسيطرون على الموقف أمام ليفربول".

يُذكر أن بايرن كان هو آخر الفرق الألمانية فوزاً بدوري الأبطال، عندما انتزع اللقب في موسم 2012/2013.