أسطورة أرسنال يرفض التخلي عن أوزيل

تعرف على رأي أيان رايت في بيع أوزيل.

رفض أيان رايت، أسطورة أرسنال، التخلي عن مسعود أوزيل خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مؤكدًا أهميته للفريق.

أوزيل يعاني خلال الموسم الجاري من قلة المشاركات بسبب الإصابات وأزماته مع المدرب أوناي إيمري.

وقال رايت في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "لست مع فكرة بيع لاعب مثل مسعود أوزيل إنّه يمتلك الإمكانيات التي نحتاجها في أرسنال".

وتابع: "يحق لأي شخص أي يقول ما يريد ولكنّه لاعب مؤثر ويظهر في الأوقات الهامة من الموسم وقادر على قلب نتيجة أي مباراة، فعدد الفرص التي يصنعها في اللقاء الواحد كبيرة للغاية".

رايت أشار إلى أنّ أوزيل يخلق العديد من الفرص ولكن معدل إهدارها مرتفع للغاية وهو ما يسبب في تراجع الفريق.

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(📸: IG\alexis_official1) pic.twitter.com/uwUUO7aNEl — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 23, 2019

واختتم: "لا أجد أي مشكلة في راتب مسعود لأنّه أحد أفضل اللاعبين في أوروبا وكل ما نحتاجه فقط أن نخرج أفضل ما لديه ونستفيد من إمكانياته الكبيرة".

ويستعد أوزيل لخوض نهائي الدوري الأوروبي يوم 29 مايو المقبل أمام تشيلسي في فرصة لحصد أول بطولة قارية له.