أسطورة أرسنال يحذر من خطورة هازارد في نهائي الدوري الأوروبي

تحدث أيضاً عن حظوظ الفرق المرشحة للفوز بكأس أفريقيا

أكد لوران إيتامي أسطورة أرسنال السابق، أنه يرى مواجهة المدفعجية مع تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي متكافئة بصورة كبيرة.

أرسنال يستعد لملاقاة البلوز مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الأوليمبي بمدينة باكو في أذربيجان، لتحديد الفائز بلقب البطولة.

المباراة تمثل الكثير للفريق الإنجليزي، حيث يسعى من خلالها الفوز بأول لقب أوروبي له منذ سنوات طويلة، بالإضافة للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

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وقال نجم المدفعجية السابق عن رؤيته للنهائي:"أراها 50% للثنائي، أي من الفريقين يمكنه تحقيق الفوز، تشيلسي لديه إدين هازارد صاحب الإمكانيات الفردية الرائعة التي تستطيع مساعدة الفريق بغض النظر عن أي خطط".

وأضاف:"أرسنال في حالة جيدة الآن، إيمري يعلم المسابقة جيداً وفاز بها 3 مرات، وكذلك لديه أوباميانج ولاكازيت الثنائي الأفضل في البطولة".

التشابه من الجيل الحالي وجيل 2006 الخاسر لنهائي دوري الأبطال:"لا أبداً، أرسنال كان بطلاً محلياً وفزنا بثنائيتين الفريق الحالي جديد جداً ولا توجد أي تشابهات مع الجيل السابق".

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الضغوط بسبب الظروف الحالية:"بالنسبة لي كلاعب سابق أرى الضغوط عامل جيد على الفوز، الضغط الحقيقي هو تفادي الهبوط حيث يكون هناك حبلاً حول عنقك، ولكن لعب النهائي والفوز ببطولة ليس ضغطاً حقيقياً".

كيفية إيقاف هازارد:"الذكاء هو السلاح الأهم للاعب لا يمكن توقعه مثل هازارد، دائماً أقارنه بريان جيجز، لديهما المهارة والذكاء والربط مع خط الوسط، لذلك عليك التركيز بنسبة 100% ضده".

وعن مسعود أوزيل:"هو لاعب رائع جداً ولكن كما قلت من قبل، هو يفشل عندما يكون مطلوب منه قيادة الفريق، لذلك أحياناً يظهر أقل من المتوقع".

أرسنال بعد فينجر:"التحول يسير بشكل جيد مع إيمري حتى الآن، الفوز بالدوري الأوروبي سيمثل دفعة كبيرة ويعتبر نجاحاً في حالة حدوثه".

وفي نهاية حديثه توقع الكاميروني وقوع منتخب بلاده تحت ضغط كبير في كأس الأمم الأفريقية القادمة، مؤكداً أن الفريق مطالب بتقديم بطولة جيدة والوصول لمراحل متقدمة.

ورشح لوران كل من مصر بسبب تواجد محمد صلاح، وكذلك المنتخب النيجيري للمنافسة بقوة على حصد اللقب.