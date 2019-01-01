أسطورة أرسنال: الدوري الإنجليزي لليفربول بشرط عودة صلاح لمستواه

مارتن كيون أسطورة فريق أرسنال الإنجليزي يؤكد أن الدوري الإنجليزي سيصبح لفريق ليفربول في حالة عودة النجم المصري محمد صلاح مستواه السابق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد مارتن كيون نجم فريق أرسنال المعتزل أن النجم المصري محمد صلاح في حاجة للعودة لأفضل مستوياته في أقرب وقت ممكن ليساعد فريقه ليفربول فيما تبقى من الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كيون وأكد خلالها أن صلاح يمكنه أن يأتي بالدوري الإنجليزي لصالح ليفربول لو عاد لمستواه المعهود.

وقال كيون: "في الوقت الحالي يجب أن أختار سيرخيو أجويرو قبل محمد صلاح عندما يأتي الأمر لمن هو الأفضل الآن في الدوري الإنجليزي".

فالفيردي: مستوى ميسي يتراجع أحيانًا ولا أحب التسبب في إقالة سولاري

وأضاف: "لابد أن بيب جوارديولا سعيد بما يقدمه أجويرو مؤخرًا بينما كلوب يعاني لينام بسبب محمد صلاح ومستواه في الفترة الأخيرة".

وأكمل: "محمد صلاح أصبح يلعب على الجانب الأيمن في الفترة الأخيرة، لكن خطورته الحقيقية تكون عندما يدخل لقلب الملعب، لا أعلم إذا كانت تلك الحادثة أمام راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا لا تزال في رأسه".

حكاوي البريميرليج | هل سمعت من قبل عن ملعب "ملعون"؟!

واختتم تصريحاته: "محمد صلاح هو لاعب يستطيع أن يبث الخوف في قلوب المدافعين، لقد قدم مباراة جيدة أمام واتفورد، وإذا ما عاد لمستواه سيحصل ليفربول على لقب الدوري".