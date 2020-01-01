أسطورة آرسنال: يجب منع أسلوب برونو في تسديد ركلات الجزاء

اللاعب نصف أهدافه في الدوري أتت من علامة الجزاء

طالب أسطورة آرسنال والمحلل الحالي أيان رايت بمنع الأسلوب الذي يتبعه نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش في تسديد ركلات الجزاء واعتبره مخالفاً.

الموسم الماضي سجل البرتغالي ثمان ركلات جزاء، واستمر في رقمه المميز هذا الموسم، وآخر أهدافه من علامة الجزاء كان في الفوز على وست بروميتش السبت.

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وقال رايت تعليقاً على ركلة جزاء فيرنانديش الأخيرة مع "بي بي سي": "الأمر صعب لحراس المرمى، المهاجمون يقفزون ويقومون بكل أنواع الحركات بينما هم لا يمكنهم حتى الحركة من على الخط".

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وأكمل: "ليس من العدل أن لا يسمح للحارس بالحركة على الخط واللاعب يقوم بالقفز وعمل ما يحلو له، يجب منع الأمر، يجب إصدار قانون يمنع المسدد من القفز، الركض ثم التسديد فقط".

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واشتهر فيرنانديش بالركض ثم القفز قبل تسديد ركلات الجزاء، الطريقة التي يعتبرها البعض تمويهاً وتلاعباً من قبل اللاعب.

وحتى الآن سجل برونو سبعة أهداف وصنع خمسة بكل المسابقات مع مانشستر يونايتد في الموسم الجاري.

ويستعد يونايتد لمباراة مهمة على الصعيد الأوروبي بعد ساعات عندما يستضيف باشاك شهير التركي لحساب الجولة الرابعة من دوري الأبطال.