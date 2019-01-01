أسطورة آرسنال متفائل بشأن إيمري ويتنبأ بمستقبل باهر لهذا النجم الصاعد

إيان رايت يتحدث بشأن وضع آرسنال الحالي وسوق الانتقالات الشتوية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث إيان رايت أسطورة نادي آرسنال بشأن الوضع الحالي الذي يمر به الفريق، وأيضًا ما يحتاجه في سوق الانتقالات الشتوية من أجل إنقاذ الموسم. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

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وكان إيان رايت قد تحدث قبل بداية الموسم الحالي بشأن تفاؤله بتجربة المدرب أوناي إيمري وتوقعه لها بالنجاح خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر.

وتحدث رايت بالأمر نفسه وأكد أن الأمور تسير بشكل جيد جدًا مع إيمري خلال المرحلة الحالية وأن الوضع يحتاج فقط لبعض التعديلات والصبر قليلًا.

وقال رايت: "الوضع الحالي يبشر بالكثير من التغيرات الإيجابية مستقبلًا، ولكن الفريق يحتاج إلى تعاقدات عاجلة في الميركاتو الشتوي الحالي"

وأضاف: " كونستانتينوس مافروبانوس لاعب رائع ويمتلك مهارات عالية وبدايته تذكرني ببداية اللاعبين الكبار، أعتقد أنه سيقدم الكثير هنا مستقبلًا"

يذكر أن آرسنال يحتل حاليًا المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو مهدد أيضًا بفقدان مركزه لصالح مانشستر يونايتد.