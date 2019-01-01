ما هو أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تعد أهداف الدقائق الأولى من الأحداث النادرة وسجلها بعض من أفضل اللاعبين وبعض الوجوه الغير معروفة، فما هو الهدف الأسرع في تاريخ الدوري الإنجليزي؟

تعد أهداف الدقائق الأولى من الأحداث النادرة، وكان هناك عدد قليل منها، وقد سجلها بعض من أفضل اللاعبين في كرة القدم وبعض الوجوه الغير معروفة أيضا قاموا بالتسجيل.

إن الحصول على هدف مبكر يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في لعبة كرة القدم وهو طريقة مثالية لوضع الفريق في طريقه للفوز.

يمكن أن تأتي مثل هذه الأهداف بطرق مختلفة، سواء من خلال الضغط المتعمد من البداية أو التفكير السريع أو ببساطة لعبة الحظ.

ويلقي جول نظرة على أسرع الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزى و اللاعبين الذين قاموا بتسجيلها..

أكثر 10 أهداف مجنونة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

ما هو الهدف الأسرع في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز؟

سجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي في 7.69 ثانية من قبل شين لونج لصالح ساوثامبتون ضد واتفورد في موسم 2018-2019.

بدأ الجولدن بويز المباراة فى ستاد فيكاراج رود في 23 أبريل 2019، وتمكن لونج من المرور من المدافع كاثكارت قبل أن يضع الكرة في مرمى بن فوستر قبل مرور ثماني ثوانٍ من عمر اللقاء.

هدف لونج ضد واتفورد حطم الرقم القياسي السابق 9.82 ثانية الذي سجله ليدلي كينج عندما سجل لتوتنهام ضد برادفورد سيتي فى موسم 2000-2001، الوقت القياسى لهدف كينج ظل هو الاسرع ما يقرب من عقدين من الزمن قبل أن يكسره المهاجم الأيرلندي.

الترتيب الوقت اللاعب المباراة 1 7.69 ثانية شين لونج واتفورد - ساوثامبتون (2018-19) 2 9.82 ثانية ليدلي كينج برادفورد سيتي - توتنهام (2000-01) 3 10.52 ثانية ألان شيرار نيوكاسل - مانشستر سيتي (2002-03) 4 10.54 ثانية كريستيان إيريكسن توتنهام - مانشستر يونايتد (2017-18) 5 11.90 ثانية مارك فيدوكا ليدز يونايتد - تشارلتون (2000-01) 6 12.16 ثانية دوايت يورك كوفينتري - أستون فيلا (1995-96) 7 12.94 ثانية كريس سوتون إيفرتون - بلاكبيرن (1994-95) 8 13.48 ثانية كيفن نولان بلاكبيرن - بولتون (2003-04) 9 13.52 ثانية جيمس بياتي تشيلسي - ساوثامبتون (2004-05) 10 13.64 ثانية أسماير بيجوفيتش ستوك سيتي - ساوثامبتون (2013-14)

وقال لونج لبي بي سي بعد ذلك: "قال المدرب إن لديه بداية سريعة ووضعهم تحت الضغط".

وأضاف "تسعة وتسعون مرة من أصل 100 لا تمنعهم، لكنها سقطت بشكل جيد".

واستطرد "لقد اتصلت به و - بن هو حارس جيد ، وهو ينتشر جيدًا - كنت أعرف قبل المباراة أن رفع الكرة من فوق الحارس كان بمثابة إنهاء جيد للعبة ولحسن الحظ فقد تم تنفيذها بشكل صحيح".

اوشك آلان شيرير على تحطيم الرقم القياسي السابق لهدف كينج في موسم 2002-03 عندما سجل هدفًا لنيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي في 10.52 ثانية، وكان كريستيان إيريكسن قريب أيضا من تحطيم الرقم القياسى قبل ان يفعل لونج، عندما أنهى الموسم بهدف في 10.54 ثانية لتوتنهام ضد مانشستر يونايتد.

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قبل الرقم القياسى لكينج، كان دوايت يورك أسرع لاعب سجل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 1995-96، عندما سجل لصالح أستون فيلا في 12.16 ثانية ضد كوفنتري، ومن اللافت للنظر أن حارس مرمى يتواجد في قائمة أسرع 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا، حيث سجل بيجوفيتش في 13.64 ثانية لستوك سيتي ضد ساوثامبتون في 3 نوفمبر 2013، وكان ذلك بمثابة صدفة بالتأكيد وأبدى اللاعب الدولي في البوسنة والهرسك تعاطفه مع منافسه أرتور بوروتس، الذي تم بيعه من الفريق بعدها.

وقال بيجوفيتش لصحيفة الجارديان "إنه شعور سيء للغاية أن أكون سبب في نهاية أحدهم ولكن هذه كرة قدم. الارتداد السيء لحارس المرمى يجعلك تبدو سخيفاً".