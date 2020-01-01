"أستطيع شراء منزل في أمريكا بقمصان ميسي ورونالدو"

قصة طريفة مع الدون تحديدًا..

كشف عادل رامي، لاعب فالنسيا وإشبيلية السابق، أنه تحصل على الكثير من قمصان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أثناء لعبه ضدهما في الليجا بما يكفي لشراء منزلًا في أمريكا بثمنهم.

وامتلك عادل رامي مسيرة طويلة في عدد من البلدان المختلفة، لكن يظل الإنجاز الأكبر الذي حققه هو التواجد في كتيبة منتخب فرنسا التي حققت كأس العالم 2018 بروسيا.

وبالنسبة للاعب صاحب الأصول التونسية، فإن الحصول على قميص رونالدو على وجه التحديد كان هدفًا له في كل مواجهاتهم، ولم يبخل الدون على منافسه أبدًا بذلك.

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يروي رامي القصة كاملة بقوله "مع كل القمصان التي تحصلت عليها من رونالدو وميسي كان بإمكاني شراء فيلا في لوس أنجلوس!".

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كما أضاف "في المرة الأولى التي واجهت فيها رونالدو وافق بسهولة على منحي قميصه، الثانية سألته وأعطاه لي بدون مشكلة مع تعامله بأقصى درجات الاحترام".

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"المرة الثالثة سألته خلال المباراة، ضحك وسألني كم تمتلك بالفعل؟ ومع ذلك وافق على منحي القميص مرة أخرى."

وأتم "في النهاية رأيته يغادر الملعب وهو غاضب جدًا (بسبب الخسارة) ولم أقل له شيئًا، لكنه أتى ليا بعدها وخلع قميصه وانتظرني ومنحني إياه متمنيًا لي الحظ السعيد".

يذكر أن عادل رامي يبلغ من العمر 34 عامًا، وقد اعترف في مناسبات سابقة أنه كان بمقدوره أن يعيش مسيرة كروية أفضل لولا عدم تركيزه، وهو الآن ينشط في بوافيشتا البرتغالي.