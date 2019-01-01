نجم كولومبيا: تجار المخدرات طلبوا إذني لقتل تشيلافيرت

واقعة مثيرة يكشف عنها نجم بارما ونيوكاسل السابق

كشف فاوستينو أسبريا، نجم كولومبيا السابق، عن تفاصيل مثيرة عن كيف كاد يتسبب في قتل الحارس الباراجوياني الشهير خوسيه لويس تشيلافيرت في تسعينيات القرن الماضي.

واشتهر أسبريا ضمن الجيل الذهبي للكرة الكولومبية مع كارلوس فالديراما وآخرين عندما شارك في نهائيات كأس العالم 1998 بفرنسا، كما تألق بألوان بارما ونيوكاسل.

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وقال أسبريا في فيلم وثائقي عن حياته إن تاجر مخدرات شهير يدعى خوليو فييرو طلب موافقة حتى ينتقم من تشيلافيرت بعد أحداث مباراة كولومبيا وباراجواي في تصفيات مونديال 1998.

وتوقف اللقاء والنتيجة تشير لتقدم باراجواي بهدفين لواحد بسبب طرد أسبريا للتعدي على مدافع من الخصم، ثم لحق به تشيلافيرت هو الآخر، ليذهب الأخير نحو دكة بدلاء كولومبيا ويلكم أسبريا في الوجه، لينقلب ملعب اللقاء لساحة حرب. شاهد اللقطة في الدقيقة سبعة من الفيديو المرفق.

وأوضح أسبريا أن تاجر المخدرات طلب منه الإذن حتى يبقى رجلين من عصابته في العاصمة الباراجوانية أسونسيون ويقتلا هذا السمين تشيلافيرت، على حد تعبيره.

ورد أسبريا على فييرو بالرفض قائلاً: "هل أنت مجنون؟ ستتسبب في نهاية كرة القدم في كولومبيا، ما يحدث في الملعب يبقى في الملعب".

وتأهل الفريقان معاً إلى نهائيات المونديال، وودعت كولومبيا وقتها من المجموعات بعد الخسارة من إنجلترا ورومانيا، بينما عبرت باراجواي للدور الثاني وخسرت بالهدف الذهبي من فرنسا.