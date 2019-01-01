أسباس: كانتي وبوجبا غير مناسبان لريال مدريد

تعرف على تصريحات أسباس حول رأيه في تعاقدات ريال مدريد المحتملة

انتقد إياجو أسباس، لاعب سيلتا فيجو، إمكانية تعاقد ريال مدريد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد ونجولو كانتي من تشيلسي مؤيدًا لفكرة ضم إيدين هازارد من البلوز.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ ريال مدريد قد حسم صفقة هازارد وتوصل لاتفاق نهائي.

وقال أسباس في تصريحات لراديو "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أنّ إيدين هازارد سيكون مناسبًا لريال مدريد كما أنّه أقل تكلفة من كيليان مبابي".

وتابع: "لا أرى أنّ بول بوجبا أو نجولو كانتي مناسبين لريال مدريد، كما أنّ النادي الملكي يمتلك داني سيبايوس وربما يخدمه تياجو ألكانتارا أكثر في خط الوسط".

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أسباس أكد أنّه مستمر مع سيلتا فيجو ولا يرغب في ارتداء قميص فريق آخر خلال الفترة المقبلة.

واختتم: "تعافيت تمامًا من الإصابة وأركز حاليًا مع فريقي وأهدف للتواجد مع منتخب إسبانيا في أول تجمع بعد نهاية الموسم".

جدير بالذكر أنّ أسباس تواجد مع منتخب أسبانيا في نهائيات كأس العالم بروسيا الصيف الماضي.