أسباب غير متوقعة وراء رغبة الاتحاد لتجديد عقد كاريلي

هل يستحق كاريلي الاستمرار مع الاتحاد؟

قررت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، تجديد عقد البرازيلي فابيو كاريلي لمدة موسمين، وذلك لأسباب غير متوقعة، خاصة بعد النتائج المميزة التي قدمها العميد تحت قيادته.

الاتحاد يحتل حاليًا المركز الثالث بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 46 نقطة، خلف الهلال والشباب صاحبي الصدارة والوصافة بفارق نقطتين فقط.

ما الأسباب غير المتوقعة لتجديد عقد كاريلي؟

وأكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية على أن إدارة الاتحاد تتحرك حاليًا لتجديد عقد فابيو كاريلي، بهدف تقليل المصاريف المالية، خاصة وأن إدارة النادي تسعى لإنهاء كافة الديون عليها.

تجديد عقد كاريلي من أجل تقليل المصاريف المالية، سيكون هو السبب الأقوى لاتخاذ تلك الخطوة، حيث كان متوقعًا أن يتم تجديد عقده بسبب استقرار الفريق والنتائج الطيبة التي يحققها مع العميد، ولكن تقليل المصاريف كان سبب غير متوقع.

ما هي الديون المستحقة على الاتحاد؟

نادي الاتحاد أصبح مطالبًا بتأمين مبلغ 30 مليون ريال سعودي للأندية المحلية، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي ستسمح له بتسجيل لاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

غرفة المنازعات باتحاد الكرة السعودي، أصدرت 4 قرارات، بإلزام الاتحاد بدفع مبلغ 7.25 مليون ريال للفيصلي، و11 مليون ريال للقادسية، و3 ملايين ريال للاتفاق، و7.25 مليون ريال لنادي هجر.

وفي حالة عدم سداد إدارة نادي الاتحاد تلك المبالغ المذكورة، سيتم منعه من شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي لن يستطيع النادي قيد لاعبين جدد في قائمته.

ماذا سيفعل الاتحاد لتجديد عقد كاريلي؟

صحيفة "الاقتصادية" أكدت على أن عقد كاريلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وسيتم الجلوس معه ووكيل أعماله، من أجل صياغة العقد الجديد، تمهيدًا للتوقيع عليه.

ومن المقرر أن يتفق مسؤولي نادي الاتحاد مع المدرب البرازيلي كاريلي، على تمديد العقد لمدة موسمين قادمين، على أن يصل الطرفين لاتفاق بالحصول على مقابل مادي يقارب ما يحصل عليه حاليًا.

كاريلي يستحق الاستمرار مع الاتحاد

تولى كاريلي مهمة تدريب نادي الاتحاد الموسم الماضي، بعدما كان يعاني الفريق على مستوى النتائج، حيث كان يصارع الهبوط، ونجح المدرب البرازيلي في قيادته إلى بر الأمان.

فابيو كاريلي نجح هذا الموسم في تقديم نتائج مميزة مع الاتحاد، حيث وصل به للمنافسة بقوة على صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي، بالإضافة إلى وصوله إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ويلتقي الاتحاد أمام نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، يوم 21 أغسطس المقبل.

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