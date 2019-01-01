أسامواه: في طفولتي شبهوني بأدريانو

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف كوادو أسامواه، لاعب إنتر، أن في بداياته أثناء الطفولة كان زملائه يشبهونه بالنجم البرازيلي السابق للنيراتزوري أدريانو.

وانتقل أسامواه مطلع الموسم الجاري إلى إنتر قادماً من يوفنتوس بعد انتهاء عقده مع الأخير وانضمامه مجاناً للنيراتزوري.

وقال الغاني لقناة النادي الرسمية: "بدأت مسيرتي كلاعب صانع ألعاب خلف المهاجم، ثم تراجعت بعض الشيء نحو خط الوسط، والآن في مركز الظهير".

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وأضاف: "عندما كنت في الخامسة عشر كان زملائي وأصدقائي في الفريق يلقبونني أدريانو لأنني كنت أعسر وألعب في صناعة اللعب".

وختم الغاني: "كنت كذلك أملك تسديدات قوية مثله، هو لاعب أعشقه كثيراً وكنت أتطلع له دائماً".

ويلعب أسامواه مع فريقه إنتر مساء اليوم، الأحد، في المواجهة مع أتالانتا ضمن لقاءات الدوري الإيطالي.