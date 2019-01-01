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تصفيات كأس أمم افريقيا

أسامة الإدريسي: تمثيل المغرب لأول مرة حدث استثنائي

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لاعب الكمار الهولندي سعيد بالانضمام للمنتخب المغربي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

عبر المغربي أسامة الإدريسي عن سعادته بالانضمام للمنتخب المغربي، والمشاركة أمام مالاوي اليوم الجمعة، معتبرًا المباراة بالمحطة الاستثنائية في مسيرته.

المنتخب المغربي يحل ضيفًا على مالاوي مساء اليوم الجمعة، بالجولة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

الإدريسي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "سأخوض مباراة استثنائية في مسيرتي، لأنني سألعب لأول مرة مع المغرب، وأنا سعيد جدًا لتلك الخطوة ومتحمس للظهور الأول".

وتحدث لاعب الكمار الهولندي عن مواجهة مالاوي، حيث قال: "هدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية، رغم صعوبة المباراة، أمام أحد الفرق الصاعدة بإفريقيا".

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واختتم لاعب المغرب الجديد تصريحاته قائلًا: "أسود الأطلس يمتلك عناصر مميزة، وقادرة على الذهاب بعيدًا في كأس أمم إفريقيا 2019".

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أسامة الإدريسي اختار تمثيل المنتخب المغربي على حساب الهولندي، حيث سيخوض أول مباراة له أمام مالاوي.

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