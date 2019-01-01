الانتقالات
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

أزياء وحمية خاصة وراء استفاقة بنزيمة الأخيرة

آخر تحديث
التعليقات()
David Ramos/Getty
بنزيمة أصبح نجم ريال مدريد الأول
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث تقرير صحفي بأحد الصحف الإسبانية عن الأسباب وراء التحول الكبير في مستوى كريم بنزيمة مع ريال مدريد مؤخراً وتحوله لنجم الفريق الأول.

وسجل بنزيمة حتى الآن 17 هدفاً مع الملكي في كل المسابقات وقدم ست تمريرات حاسمة في 34 مباراة ليتصدر هدافي الفريق.

وقالت "آس" إن بنزيمة يتبع حمية غذائية خاصة تحت قيادة أنتونيو بينتوس، مدرب اللياقة البدنية لريال مدريد، وعلى إثرها انخفضت كتلته العضلية بمقدار خمس كيلوات.

اختيارات المحررين

وأضاف التقرير أن الهدف هو جعل حركة اللاعب أخف وأقل عرضة للإصابات، وأشارت أن الأمر يتم بمساعدة قميص خاص يرتديه اللاعب.

بالوتيلي: الكرة الإيطالية مزعجة وسأعود للمنتخب

بعد تألق سيليسن - حراس ظُلموا على مقاعد البدلاء

ويحتوي القميص على أجهزة إلكترونية تقوم ببعث ومضات تساعد على الحركة وتحفيز العضلات وعمليات البناء والتكسير داخل الجسد.

وتحدث الصحيفة أن استقرار بنزيمة منزلياً بعد زواجه وإنجابه لطفلين جعله أكثر هدوئاً وتركيزاً في الملعب الآونة الأخيرة.

ويلعب ريال مدريد بقيادة بنزيمة مساء الأحد أمام ديبورتيفو ألافيش ضمن منافسات الليجا الإسبانية.

الموضوع التالي:
شاهد: أبطال الابتكار ـ السيتي يخلف آرسنال ويُصبح الأكثر سلاسة في البريميرليج
الموضوع التالي:
أزمة قبل الكلاسيكو | ديمبيلي وميسي قد يغيبان عن برشلونة أمام ريال مدريد
الموضوع التالي:
دي بروينه: أنا ومانشستر سيتي تراجعنا وليفربول سيعاني من قلة الخبرة
الموضوع التالي:
إنفانتينو يخطط لثورة في كرة القدم بمارس القادم
الموضوع التالي:
المعز علي: من حق قطر أن تحتفل لأربع سنوات مقبلة ولن نقف عند هذا الحد
إغلاق