أزياء وحمية خاصة وراء استفاقة بنزيما الأخيرة

بنزيما أصبح نجم ريال مدريد الأول

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث تقرير صحفي بأحد الصحف الإسبانية عن الأسباب وراء التحول الكبير في مستوى كريم بنزيما مع ريال مدريد مؤخراً وتحوله لنجم الفريق الأول.

وسجل بنزيما حتى الآن 17 هدفاً مع الملكي في كل المسابقات وقدم ست تمريرات حاسمة في 34 مباراة ليتصدر هدافي الفريق.

وقالت "آس" إن بنزيما يتبع حمية غذائية خاصة تحت قيادة أنتونيو بينتوس، مدرب اللياقة البدنية لريال مدريد، وعلى إثرها انخفضت كتلته العضلية بمقدار خمس كيلوات.

وأضاف التقرير أن الهدف هو جعل حركة اللاعب أخف وأقل عرضة للإصابات، وأشارت أن الأمر يتم بمساعدة قميص خاص يرتديه اللاعب.

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ويحتوي القميص على أجهزة إلكترونية تقوم ببعث ومضات تساعد على الحركة وتحفيز العضلات وعمليات البناء والتكسير داخل الجسد.

وتحدث الصحيفة أن استقرار بنزيما منزلياً بعد زواجه وإنجابه لطفلين جعله أكثر هدوئاً وتركيزاً في الملعب الآونة الأخيرة.

ويلعب ريال مدريد بقيادة بنزيما مساء الأحد أمام ديبورتيفو ألافيش ضمن منافسات الليجا الإسبانية.