أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا تتكرر في الدوري الإسباني

هل تعرض ليجانيس للظلم في لقاء ليفانتي من حكم الفيديو؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

طلب نادي ليجانيس فتح التحقيق فيما حدث بمباراته ضد ليفانتي في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني والتي خسرها الفريق المدريدي.

ليجانيس خسر 2-1 أمام ليفانتي في مباراة شهدت جدلًا حول ركلة جزاء الخفافيش والتي جاء منها الهدف الأول.

وقالت فيكتوريا بافون، رئيسة نادي ليجانيس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أمور عظيمة حدثت في مباراة ليجانيس وليفانتي، فكيف يمكن احتساب ركلة جزاء من مخالفة خارج منطقة الجزاء".

وتابعت: "هذه ليست المرة الأولى، حدثت أزمة مماثلة منذ عدة أسابيع رغم وجود تقنية الفيديو في الدوري الإسباني".

Estaremos encantados de que nos expliquen entonces por qué se pita un penalti fuera del área con todas las cámaras demostrando la evidencia. Gracias. https://t.co/CSmhDfdvsV pic.twitter.com/5zrte3gIJ3 — C.D. Leganés (@CDLeganes) October 5, 2019

بافون أكدت أنّ فريقها لا يلعب في ظروف متساوية مع باقي الفرق ولذلك تطالب بإعادة المباراة منذ لحظة ركلة الجزاء.

واختتمت: "اكتشفنا أنّ تقنية الفيديو لم تكن تعمل بصورة سليمة ولدينا أدلة على وجود أزمة في استخدام التقنية ولذلك نطالب بإعادة المباراة".

جدير بالذكر أنّ نهائي دوري أبطال أفريقيا شهد أزمة بين الوداد والترجي بسبب تعطل تقنية الفيديو ولكن الفريق المغربي رفض استكمال المباراة ليخسر البطولة.