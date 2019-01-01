أزمة في مران الأهلي بسبب أجايي وعبد الحفيظ يتدخل

النيجيري عاد مؤخرًا من الإصابة التي غاب على إثرها منذ يوليو الماضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى النيجيري جونيور أجايي؛ لاعب الأهلي المصري، غضبه الشديد خلال مران الفريق الصباحي اليوم الإثنين، لعدم قيده في قائمة الفريق.

وكان اللاعب قد أصيب في يوليو من العام الماضي، بخلع في صابونة الركبة، خلال مواجهة تاون شيب البوتسواني، بالجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، النسخة الماضية.

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أجايي ظهر غاضبًا بصورة كبيرة في المران، مما لفت أنظار زملائه والجهاز الفني، لعدم قيده في قائمة الموسم الجاري، رغم تماثله للشفاء.

واضطر سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، وصالح جمعة؛ لاعب وسط الفريق، للتدخل لتهدئة النيجيري، الذي بدت عليه العصبية بصورة واضحة.

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وعقد عبد الحفيظ جلسة مع أجايي عقب انتهاء المران، في محاولة لامتصاص غضبه، والتأكيد له أنه أحد اللاعبين المهمين داخل الفريق وعودته مسألة وقت.

يذكر أن الشياطين الحمر يستعدون لمواجهة سموحة غدًا الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ15 بالدوري الممتاز.