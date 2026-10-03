التدخل السياسي في المسلسل الدائر حول كريستيانو رونالدو وجورج جيسوس قد تكون له عواقب وخيمة على البرتغال. فالفيفا لا يسمح بأن تتعرض الاتحادات الوطنية لكرة القدم لتأثير الحكومات أو أطراف أخرى. وفي الماضي تعرضت دول للإيقاف بسبب تدخلات من هذا القبيل.

بلغ المسلسل الدائر حول رونالدو وجيسوس ذروته هذا الأسبوع. فبعد أن غادر رونالدو معسكر تدريب البرتغال إثر خلاف مع مدرب المنتخب، يُقال إن الساحة السياسية البرتغالية باتت تتدخل في الموقف. ويُزعم أن ضغوطًا مُورست من الجانب السياسي من أجل تحقيق مصالحة بين بطلي القصة الرئيسيين.

وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كانت البرتغال بذلك تخالف لوائح الفيفا. إذ ينص النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم على أن الاتحادات الأعضاء يجب أن تكون قادرة على إدارة شؤونها بشكل مستقل وأن تضمن عدم تأثر سياساتها بأطراف خارجية. ومخالفة هذا الالتزام قد تؤدي إلى عقوبات.

والإيقاف ليس سيناريو مستبعدًا في هذا الإطار. فقد أوقف الفيفا الاتحاد الألباني لكرة القدم عام 2008 بسبب "تدخل سياسي جسيم". كما تبنى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ذلك الإيقاف أيضًا. ونتيجة لذلك، لم يُسمح لألبانيا بخوض أي مباريات رسمية أو ودية، ولم يتمكن البلد من المشاركة في أنشطة الاتحاد الأوروبي.

كما حدثت مواقف مماثلة في سنوات أحدث عهدًا. ففي عام 2021 أوقف الفيفا اتحاد تشاد لكرة القدم بعد أن سحبت الحكومة صلاحيات الاتحاد، وشكّلت هيئة إدارية مؤقتة، وتولّت السيطرة على مكاتب الاتحاد. وفي عام 2025 تبع ذلك أيضًا إيقاف الكونغو بعد موقف مشابه. ولم يُرفع الإيقاف إلا بعد أن استعاد الاتحاد السيطرة الكاملة على مؤسسته الخاصة وانتهى التدخل.

ومع ذلك، فإن الموقف البرتغالي لا يعني تلقائيًا أن على البلد الآن أن يخشى الاستبعاد من كأس أوروبا أو كأس العالم. إذ هناك فرق مهم بين الضغط السياسي وبين الاستيلاء الفعلي على السلطة داخل اتحاد كرة القدم.

فإذا كانت الساحة السياسية البرتغالية تحاول فقط التوسط بين رونالدو وجيسوس، فهذا أمر مختلف عمّا إذا كانت الحكومة ستفرض قرارات على الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أو تستحوذ على السيطرة على الاتحاد. وهذا النوع الأخير من التدخل تحديدًا هو ما أدى إلى عقوبات الإيقاف في حالات سابقة.

وعليه، لا يبدو أن الإيقاف مطروح بالنسبة للبرتغال في الوقت الراهن. فطالما ظل الاتحاد يعمل باستقلالية، فلا يوجد سبب مباشر لتوقع استبعاد المنتخب الوطني من المباريات الدولية. ولن يختلف الأمر إلا إذا تجاوز التدخل السياسي مجرد محاولة التوفيق بين رونالدو وجيسوس.